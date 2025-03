Homens drogam universitária e a estupram em apartamento

Dois homens foram presos suspeitos de estuprarem uma estudante universitária nesse domingo (9/3), em Uberlândia. A estudante teria sido drogada e foi encontrada sem roupas por uma amiga no apartamento dos suspeitos.



Todos teriam se encontrado em um bar e depois foram para a residência de um dos homens. Em algum momento, a vítima, de 21 anos, usou algum tipo de droga e perdeu a consciência.



Uma amiga da estudante a acompanhava e deixou o apartamento, que fica no centro de Uberlândia, para buscar outra colega das duas. Quando retornou ao apartamento, a amiga encontrou a vítima sem roupas, com hematomas e com dores abdominais.



No imóvel estavam um homem de 37 anos sem camisa no quarto onde a vítima estava desacordada.



O outro homem envolvido tem de 25 anos e confessou ter tido relações sexuais com a estudante. A Polícia Militar foi chamada e eles foram presos.

