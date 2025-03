Polícia Civil prende suspeito de participação na morte de jovem de 17 anos em Cajamar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na tarde deste sábado (8) um homem suspeito de participação na morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, em Cajamar, na Grande São Paulo.

A Folha apurou que testemunhas apontaram a presença dele a 300 metros de distância do local onde a vítima desembarcou do segundo ônibus, na região da casa dela, no dia 26 de fevereiro, e depois não foi mais vista.

Ele seria o condutor de um Toyota Corolla que estava nas imediações do ponto de ônibus com um capuz ou touca ninja. Além disso, a polícia viu inconsistências no depoimento dele.

Ele contou que tinha arrumado o banco de uma moto de uma pessoa até as 23h30 e quando a pessoa foi embora, ele foi dormir. Porém, essa pessoa foi ouvida pela polícia e contou que foi embora às 21h15.

Testemunhas disseram ainda que ele tem o hábito de deixar o carro na rua, mas naquele dia voltou à 1h30 e guardou o carro na garagem.

Com base nessas contradições e em outros depoimentos, a polícia pediu a prisão e a Justiça autorizou a medida.

A polícia busca identificar qual a participação dele no crime e o motivos das inconsistências no depoimento.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do estado não confirmou se a prisão foi efetuada, mas cita que um suspeito é alvo de um mandado. "A Polícia Civil de Cajamar trabalha para cumprir um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra um suspeito de envolvimento no crime e atua para identificar todos os envolvidos, bem como esclarecer os fatos. Neste sábado (8), o local onde a jovem foi levada antes do crime foi localizado e a perícia acionada."

Vitória desapareceu após sair do trabalho, em um shopping da cidade, no bairro Polvilho. Ela trabalhava como operadora de caixa em um restaurante e deixou o local por volta das 23h do dia 26 de fevereiro.

O corpo da adolescente foi encontrado pela polícia na quarta-feira (5) em área de mata em Cajamar, após seis dias de buscas.

A Polícia Civil ouviu nesta sexta-feira (7) sete testemunhas. Uma delas é o ex-namorado, que havia sido ouvido na véspera, antes do corpo da adolescente ser encontrado, segundo agentes que trabalham no caso.

A polícia chegou a pedir sua prisão temporária, ainda na noite de quarta, o que foi negado pela Justiça. Ele não é o alvo da ação deste sábado.