Patrícia Poeta é criticada por entrevista com pai de jovem assassinada

A apresentadora Patrícia Poeta está sendo duramente criticada nas redes sociais por conta de uma entrevista com Carlos Alberto Souza, pai de Vitória, jovem de 17 anos assassinada em Cajamar (SP). Na conversa ao vivo na manhã desta sexta-feira (7/3), ela deu detalhes para o homem sobre o assassinato e revelou quem é o suspeito de matar a estudante.

Meu Deus! A Patrícia Poeta contando ao vivo pro pai da menina Vitória o desfecho do assassinato da filha dele. A reação dele, atônito... coitado. #Encontro pic.twitter.com/iiuq0sUYTu — Brenno (@brenno__moura) March 7, 2025





Carlos Alberto estava acompanhado do repórter Mateus Luz. O jornalista contou que a polícia esteve na casa do pai da jovem para fazer mais perguntas para esclarecer o caso. Visivelmente abalado, Carlos desabafou sobre a situação.

"Os últimos dias foram um filme de terror para mim. Eu já não tenho mais lágrima para chorar, não tenho mais nada para fazer. Queria ter feito alguma coisa. Às vezes eu me culpo até do carro ter quebrado", declarou.

Vitória retornava sozinha para casa após o trabalho quando desapareceu. Seu corpo foi encontrado na última quarta-feira (5/3). Durante a entrevista, Patrícia Poeta pediu para que o homem não se culpasse, e pediu mais detalhes sobre o que o pai sabia sobre as investigações.

"Uma pergunta: é um momento de profunda tristeza, mas acho que o senhor também está tentando entender o que aconteceu, querendo respostas. O que aconteceu, quem fez isso com a sua filha... Não?", indagou a jornalista. "Eu direto converso com a Guarda Municipal, vou na delegacia, em tudo quanto é lugar. Eu quero saber quem foi e por que foi", relatou.

A apresentadora insistiu, perguntando o que a polícia queria saber do pai. "A conversa era se eu sabia de mais alguma coisa, que surgiu nesses últimos dias agora, e se eu conhecia uma pessoa. Eu falei para eles que não conhecia, e que não tinha acontecido nada de novo, que eu soubesse", respondeu o pai.

"Seu Carlos, essa pessoa que a polícia perguntou para o senhor, é um homem que mora perto da casa de vocês e teria sumido nos últimos dias?", questionou Patrícia. "Não... Era sobre uma testemunha. Inclusive, ele sumiu mesmo. Sumiu daqui porque foi falado que ele foi ameaçado", explicou o homem.

A jornalista voltou a inquirir se o pai se referia a uma testemunha do crime. "Não. Essa pessoa aí, foi ele quem viu o carro lá embaixo parado", tentou explicar o homem.

Carlos já estava confuso quando ela continuou: "Agora, e esse homem que é um dos sete investigados pela polícia, que mora perto da casa de vocês e que sumiu? O senhor sabe algo sobre esse homem, quem é?".

O pai negou, mas Patrícia continuou a perguntar, dessa vez sobre o ex-namorado de Vitória, que também está sendo investigado. É então que ela revela novas informações do inquérito policial. "Agora vem cá, acabei de receber a notícia aqui, seu Carlos, que a Polícia Cvil disse agora há pouco ter esclarecido o assassinato da sua filha. Foi um crime passional, segundo a polícia o assassino é um homem chamado Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória", disse, deixando o homem sem palavras.

"Ele teria contado com dois amigos que tinham ajudado a matar, a transportar o corpo da Vitória e, de acordo com a apuração do repórter Bruno Tavares, os três homens estão escondidos numa área de mata em Cajamar. A busca pelos três suspeitos já começaram e a gente vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso?", perguntou a apresentadora. O pai contou que desconhecia os detalhes e pediu para a apresentadora repetir o que havia dito.

"Seria crime passional. Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha. Ou seja, é um crime passional em outras palavras. O Daniel, que o senhor disse que não conhece, teria contato com a ajuda de dois amigos para infelizmente matar e transportar o corpo da Vitória", repete Patrícia. A participação de Carlos termina com ele agradecendo a global.

Críticas

Nas redes sociais, internautas questionam a postura da apresentadora. “Minha gente, achei de uma falta de sensibilidade e de uma indelicadeza sem tamanho a Patrícia Poeta revelar ao vivo ao pai da menina, quem foi o responsável pela morte dela”, escreveu um internauta.

“O desespero da Patrícia Poeta em ter um pé em cada barco (do entretenimento e do jornalismo) faz essas aberrações do tipo o pai da menina assassinada falando ao vivo direto do velório da filha. Não tem interesse jornalístico real, é só sensacionalismo”, criticou outro.

“A morte dessa moça de 17 anos é assustadora, mas a crueldade com que as notícias são dadas me assusta muito mais! A Patrícia Poeta falando com o pai da moça sobre um novo suspeito e ele sem saber de nada!! Quanta falta de respeito é essa!”, disse um terceiro. Veja mais reações:

#Encontro ra começando a parecer o Notícias Populares.

Patrícia Poeta dando a Noticia do Assassino da Filha ao vivo em rede nacional. Com um sorriso no rosto e cheio de Simpatia! Em seguida notícias do #BBB25 na sua Manhã.. pic.twitter.com/PLCszm6Z4D — Caio Graco (@CaioGra37231107) March 7, 2025





pô quem acha normal a porra da Patrícia Poeta dar a notícia de que a filha do cara foi morta pelo ex namorado do namorado dela AO VIVO AS 9H DA MANHÃ É MALUCO — juscelino kometcheca (@maravilivs) March 7, 2025





encontro da patricia poeta é a forma de jornalismo mais suja que eu já vi



eles se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas humildes só para ganhar audiência, como é nítido nesse caso entrevistando o pai da vitória



é um show de horrores que dá vontade de vomitar — gαb (@ukiyogram) March 7, 2025