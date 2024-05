Enquanto apresentava o programa "Encontro", da TV Globo, diretamente de sua cidade natal, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta teve um emocionante reencontro com uma prima nesta sexta-feira (17/5).

Apesar de estar na cidade desde a noite anterior, Patrícia não teve a oportunidade de encontrar seus familiares antes do início do programa. “Eu cheguei na cidade ontem de noite. Dei uma olhada para ver a quantidade de água que ainda tinha. Eu ainda não consegui ver a minha família. Assim que acabar o programa, eu vou ver. Que bom que a família vem”, compartilhou a apresentadora.

Durante o programa, uma prima de Patrícia, chamada Nete, se emocionou profundamente. “Esse menino é estagiário da Apae. O sonho dele era te conhecer. Eu disse: ‘Eu vou te levar’. Eu vou deixar tu trabalhar. Obrigada, viu”, expressou Nete, visivelmente comovida.

Patrícia enfrentou uma jornada de aproximadamente 9 horas para chegar à sua cidade natal. “Por mais que tivesse medo e ansiedade do que ia encontrar em São Jerônimo, tinha que estar aqui para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis. Para abraçar as pessoas que eu amo, para ajudar das mais variadas formas”, concluiu a apresentadora, destacando a importância do apoio.