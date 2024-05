O vereador Sandro Fantinel (PL), de Caxias do Sul (RS), se comprometeu a retirar árvores “cinco metros para cada lado em todas as estradas principais do interior”, segundo noticiou o jornal GHZ.

A afirmação ocorreu durante um debate sobre meio ambiente na Câmara Municipal nessa terça-feira (14/5). Segundo o parlamentar, as árvores são as responsáveis pelo deslizamento de encostas, porque pesariam demais.

Vale lembrar que o posicionamento é contrário ao que diz a ciência, que afirma que a vegetação é capaz de diminuir e evitar possíveis desgastes do solo, contribuindo para a redução de impactos causados por enchentes.





“Todas as barreiras que caíram na minha região, o que foi que fez desmoronar, cair a barreira? O peso das árvores, porque, no solo encharcado, as raízes não seguram mais”, disse o vereador, que foi rebatido pelo também vereador Rafael Bueno (PDT).





“Eu não sei de onde que o senhor tira tanta fake news. Como é que o senhor incentiva o desmatamento? Corta 5 metros de árvore de um lado, corta de outro, o que vai acontecer. Não é uma árvore que vai interferir, é todo o ecossistema. O senhor vê muito videozinho de Whats”, atacou. Sandro respondeu, chamando o colega de “vereadorzinho de apartamento”.





Essa não é a primeira vez que Fantinel defende a retirada de árvores. "Se as estradas principais do interior não tivessem vegetação 5 metros para cada lado, fosse tirado fora toda vegetação, 95% delas (das estradas) que tiveram desabamento não teriam. Porque o que derruba barranco no meio da estrada são as árvores, que cedem com o peso da chuva”, disse na terça-feira da semana passada.





Ele também defendeu que outros estados têm responsabilidade sobre a tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul.

"O RS tem no mínimo quatro vezes mais florestas do que o centro do país. O que está acontecendo agora é que Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, toda aquela região ali que destruiu as matas por causa da grandeza das cidades, causa um aumento na temperatura e cria um bolsão de ar quente fazendo com que a umidade da Amazônia não consiga entrar no centro do país por causa desse bolsão de calor, desvie pela costa dos Andes e bate em cima do RS por quê? Porque o RS tem o mesmo verde que a Amazônia. A lei climática no Brasil não deveria ser a mesma em todos os Estados. Porque nós, aqui, temos demais proteção ao meio ambiente, e outros Estados não protegem nada”, bradou, conforme noticiou o GHZ.





Até esta quarta-feira (15/5), 149 pessoas morreram devido às chuvas em território gaúcho, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil, um a mais do que no último. Segundo o levantamento, 2.124.553 pessoas foram de alguma forma afetadas pelas enchentes em 446 municípios gaúchos, incluindo Caixas do Sul.