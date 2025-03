Mesmo com avanço na legislação, salário das mulheres ainda é menor

Apesar de avanços na legislação, a equidade salarial entre homens e mulheres ainda é um desafio para elas, que são a maioria da população brasileira. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) relativos a 2024 apontam que mulheres em cargos de gerência chegam a ganhar até R$ 40 mil a menos, por ano, do que os homens na mesma função. O levantamento mostra que as mulheres continuam com as maiores taxas de desemprego, os menores salários — além de também acumularem tarefas domésticas, o que inclui atividades relacionadas aos cuidados de outras pessoas.

Segundo os dados, no ano passado o rendimento médio das mulheres ficou 22% abaixo ao dos homens — uma diferença média de R$ 762 por mês. Enquanto elas receberam, em média, R$ 2.697, os homens ganharam R$ 3.459. Entre a população com ensino superior, a diferença é ainda maior: mulheres com o mesmo nível de conhecimento recebem até 27% a menos do que os homens — média de R$ 2.899 a menos por mês.

Segundo o Dieese, cerca de 13 milhões de mulheres não estão aptas a trabalhar devido a afazeres domésticos, filhos ou outros parentes. Esse número representa cerca de 31% das mulheres fora da força de trabalho. Apenas 3% dos homens desempregados afirmaram que os serviços domésticos ou cuidados com outras pessoas não permitiam que trabalhassem.

O tempo de trabalho também é um grande influenciador nas diferenças na remuneração. O Dieese mostra que os homens trabalham cerca de 4,3 horas a mais do que as mulheres. No entanto, o trabalho feminino não remunerado, como os afazeres domésticos, supera em 10 horas o dos homens. As mulheres gastam 21 dias a mais em um ano com tarefas domésticas — o equivalente a 499 horas.

Baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Boletim do Dieese mostra que as mulheres, além da maior dificuldade de conseguir ocupação no mercado de trabalho, também estavam mais concentradas em profissões que exigem menos qualificação formal e que pagam salários mais baixos. Enquanto 27% dos homens empregados recebem até um salário mínimo, o percentual delas sobe para 37%.

Entre a população negra, os índices são ainda piores. Quase um quarto (23,2%) das mulheres negras estavam em uma das categorias de mão-de-obra subutilizadas — divididas entre os desocupados, aqueles que trabalham menos horas do que desejavam e quem gostaria de trabalhar, mas está impossibilitado.

Entre as mulheres negras, 46% recebem até um salário mínimo — o percentual dos homens é de 34%. Além disso, o rendimento médio dos homens não negros (R$ 4.536) foi, em média, mais do que o dobro do das mulheres negras (R$ 2.105).

Ataque às petistas

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL), de Balneário Camboriú, publicou em sua conta no X (antigo Twitter) um vídeo no qual o pai ex-presidente chama as mulheres petistas de "feias" e "incomíveis".

O comentário misógino foi durante o feriado de carnaval, em conversa com apoiadores em Angra dos Reis (RJ), onde o ex-presidente tem casa. "Você pode ver: não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes, acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho para dela: 'Nossa, mãe. Incomível!'", disse Bolsonaro.

O ataque, porém, é um corte — trecho de vídeo publicado nas redes sociais com o intuito de gerar visualizações. Não há registro sobre o contexto da crítica feita pelo ex-presidente. Ao compartilhar o vídeo, Jair Renan escreveu: "Bolsonaro sempre tem razão". O conteúdo foi replicado em páginas de extrema-direita.

Em um dos depoimentos da delação premiada, o ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid, acusa o ex-presidente de mandar vender as joias presenteadas ao Estado brasileiro para que pudesse pagar indenização à deputada Maria do Rosário (PT-RS) — Bolsonaro disse que não a estupraria porque "não merecia".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi