Oração para o Dia Internacional da Mulher: 8 de março

Na verdade, o dia da mulher é todo dia

Oração para o Dia Internacional da Mulher

“Obrigado Senhor por teres criado no mundo a mulher E por tê-la enriquecido com preciosos dons: o carinho, a sensibilidade, a beleza, a ternura, a dedicação e o amor. Deste ao homem a graça de encontrar na mulher: uma amiga, irmã, companheira, esposa e mãe. Nela se processa o mistério da vida, sendo capaz de gerar, de trazer à luz filhos e filhas. Sem sua presença no mundo, o amor estaria fadado à extinção. E o mundo ficaria pobre e sem sentido. Perdoa-nos, Senhor, por nem sempre sabermos reconhecer o verdadeiro valor da mulher, por muitas vezes a considerarmos objetos, sexo frágil e força de trabalho doméstico. Que também a mulher reconheça seu valor, sua dignidade e sua missão no mundo. Que ela não aceite ser instrumentalizada nem banalizada no seu corpo e nos seus sentimentos. Que no corpo e na alma de cada mulher, possamos continuar encontrando os sinais de MÃE que nela plantaste, Amém.”

Oração pela bênção da mulher

“Abençoada seja você mulher, entre aquelas Que guarda ternura no olhar, Que empresta o ventre Para a semente da vida brotar. Abençoada seja você, Que tem no coração a esperança Tem nas mãos o carinho de mãe, Tem na alma os raios de sol Tem nos olhos o brilho das estrelas E na voz a magia e a beleza do amor. Abençoada seja, mulher! Quando entrelaça os dedos em oração Pedindo a paz que um dia virá E quando caminha em busca de sobrevivência. E abençoado seja o seu coração puro Que jamais alimenta o ódio e a ingratidão dentro de si. Abençoada seja você, mulher! Amém.”

Oração para o Dia da Mulher - Oração da Maria que vive dentro de cada mulher

“Toda mulher carrega em si um pouco de Maria, Nossa Senhora mãe de Jesus, mãe de todos nós. Roga por tudo, que tudo é teu. Por cada coisa, por cada ser, pelos que cantam, pelos que choram, pelos que te esquecem e pelos que te imploram. Santa Maria, Nossa Senhora, mãe do tamarineiros, dos riachos, manguezais, dos dendeseiros bonitos, Maria dos canaviais. Maria das fontes limpas, Maria das cachoeiras, Maria das águas claras que brincam por sobre os seixos. Maria do Subaé, das águas tristes, pesadas. Maria dos barcos, canoas, de velas cheias de ventos, Maria dos pescadores. Maria das canas doces, dos alambiques, do mel. Maria das flores e folhas, das sementes, dos espinhos. Maria de cada casa e de todos os caminhos. Maria de nossa infância, Maria de toda gente, Maria de todo o amor, Maria de cada igreja, de azulejos, alfaias, redomas e lindos altares. Maria das procissões, das festas, das romarias, dos cânticos, da alegria. Maria de cada noite, Maria de todo o dia, das praças, coretos, cinemas. Maria dos meus amores, dos meus sobrados tristonhos, dos meus mais doces sonhos. Maria dos seresteiros, dos cantadores, poetas. Maria dos sinos plangentes. Maria das torres acesas, das palmeiras solitárias, das pontes, muringas e rios. Maria de todo sonho, de música e harmonia, dos pratos e dos pandeiros, das festas de fevereiro. Maria das chegadas e também das despedidas. Maria de todas as vidas, Maria de todas as horas. Maria, Nossa Senhora, mãe do menino Jesus, rainha de toda luz, cuida de tudo que tudo é teu.”

O dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher. Veja no artigo umapara o Dia da Mulher e outras orações que podem ser rezadas o ano inteiro para celebrar a importância feminina.O dia 8 de março homenageia o gênero feminino como uma forma de lembrar o contexto das lutas femininas por melhores condições de vida, de trabalho e pelo direito ao voto no início do século XX. A data é comemorada desde 1910, e de lá pra cá muitos avanços já foram atingidos pelas mulheres, mas ainda há muito a se conquistar. Ainda existem muitas mulheres que são desvalorizadas, diminuídas, que sofrem violência ou preconceito . Portanto, no dia 8 de março, convidamos a todas e todos a orar pelas mulheres: mãe, esposas, filhas e avós, de suma importância na vida de todos.Esta oração foi escrita pelo Frei Zeca. Reze com muita fé:Lembre-se: a mulher é importante todos os dias. Cada uma delas tem o seu valor, jamais deixe que a luz feminina que reside dentro de ti se apague. Feliz dia da mulher!