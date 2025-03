Janja: 'Não tenho medo nem vergonha, só tenho coragem'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) em Campo do Meio, no Sul de Minas Gerais, a primeira-dama, Janja, foi convidada a falar, por ocasião da véspera do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8/3). Ao se pronunciar, ela se emocionou e encerrou a participação em lágrimas, o que gerou muitos aplausos. Assista ao pronunciamento:



"Queria agradecer pelo carinho com que fui recebida hoje (sexta-feira) aqui por algumas companheiras. É um carinho que só me faz seguir de cabeça levantada. Eu não tenho medo, eu não tenho vergonha, e eu só tenho coragem", disse Janja.

"Hoje (sexta-feira), queria dividir com vocês isso: a coragem de seguir lutando por um Brasil e por um mundo mais justo, solidário e igualitário para todas e para todos", concluiu a primeira-dama.

Janja aproveitou para falar sobre a importância do dia 8 de março. "É claro que amanhã (8/3) é um dia de comemoração, um dia de luta, mas também um pouco de tristeza, porque está muito difícil para nós, mulheres. Cotidianamente, somos mortas, violentadas, temos nosso corpo exposto", declarou.

A primeira-dama atravessa um período turbulento. Após intensa participação na corrida eleitoral de 2022, o papel da esposa de Lula no Palácio do Planalto tem sido questionado por aliados e as recentes mudanças na Secretaria de Comunicação retiraram parte da influência de Janja na pasta.

Lula anuncia 138 assentamentos do MST

Lula esteve no Quilombo Campo Grande, no Sul de Minas, para anunciar lotes em 138 assentamentos pelo país. No município, está localizado um dos maiores e mais antigos acampamentos do MST no país.

Essa é a primeira visita do chefe do Executivo a um acampamento do MST, que vem cobrando do governo federal mais atenção para a questão agrária. Além da entrega dos títulos de posse, o governo anunciou um crédito de R$ 1,6 bilhão para habitação, apoio inicial e fomento aos jovens e mulheres na reforma agrária.

O prefeito de Campo do Meio, Samuel Azevedo (PSD), destacou que o acampamento do MST existente no município não foi criado a partir da invasão de terras produtivas. “Eles ocuparam a massa falida de uma usina”, defendeu.

