Lula com MST: 'É preciso que se faça justiça pela reforma agrária'

Em sua primeira visita a um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) neste mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) focou seu discurso na defesa da reforma agrária e no preço dos alimentos. Ele ainda reiterou a ideia de apresentar resultados no biênio final de seu governo. Nesta sexta-feira (7/3), o presidente participou de um evento de entrega de propriedades a famílias assentadas, no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no Sul de Minas.

Em pronunciamento a milhares de integrantes do MST, Lula apresentou dados sobre a produção agrícola para consumo interno no Brasil. Em aceno aos membros do movimento, o petista criticou a concentração fundiária do país.

“As propriedades de até 100 hectares representam praticamente todo alimento que comemos no Brasil e representam apenas cerca de 14% da terra. É por isso que a luta pela reforma agrária ganha importância. Porque é preciso que se faça Justiça nesse país”, afirmou.

Lula voltou a bater na tecla que seus dois anos finais na presidência devem ser de “colheita de frutos” e fez cobrança aos seus ministros.

“Esse é o primeiro passo que estamos dando. Em 2025, vamos colher tudo que preparamos em 2024 e 2023”, afirmou ele, após pedir à ministra do Planejamento, Esther Dweck, que coloque em prática a entrega de terras públicas levantadas por sua pasta na primeira metade da gestão.

Lula esteve ao lado de Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. A pasta é cotada como uma das que podem passar por mudanças em meio à reforma ministerial realizada pelo presidente no início de seu terceiro ano de mandato.

Com foco na produção agrícola familiar e na pauta da reforma agrária, a visita presidencial ao Sul de Minas acontece um dia após a decisão de zerar a alíquota de importação de alimentos básicos. Na quinta-feira (7/3), o vice presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou o fim das taxas para compra de açúcar, azeite, biscoitos, café, carnes, massas, milho e óleo de girassol. A iniciativa tenta combater a alta do preço na alimentação, um dos fatores que inflam a rejeição ao governo.

Em seu discurso, Lula disse que está “muito preocupado” com o preço dos alimentos. Ao citar especificamente o ovo e o café, o presidente disse que está estudando as causas da carestia e afirmou que quer trabalhar junto aos produtores, mas questionou a ação de intermediários no caminho até o consumidor. O petista ainda afirmou que pode “tomar medidas mais drásticas” para reduzir os valores nos supermercados, mas não citou ações específicas.

Durante o evento, Lula anunciou a entrega de 12.297 lotes em 138 assentamentos, totalizando 385 mil hectares espalhados em 24 estados do país. A ação faz parte do escopo do programa “Terra da Gente”.

A cerimônia acontece de forma simbólica no Quilombo Campo Grande, um dos mais antigos e populosos acampamentos do MST no Brasil. A ocupação foi realizada em 1996, após a falência da usina de açúcar e álcool Ariadnópolis. Sem receber direitos trabalhistas, os funcionários da fábrica e da lavoura decidiram se manter no terreno, que hoje abriga 450 famílias.

Segundo o acampamento, o Quilombo Campo Grande hoje planta mandioca, feijão e hortaliças, mas a principal produção do agrupamento é o café, com mais de mais de 2,2 milhões de pés do fruto que é preparado e vendido sob a marca “Guaií”.

Retorno às bases

A primeira visita ao MST neste mandato acontece em momento-chave para o governo federal. As pesquisas de opinião mostram Lula, pela primeira vez, com rejeição maior que a aprovação, e o presidente organiza uma reforma ministerial para viabilizar a aprovação de projetos no Congresso Nacional. Para tanto, o Planalto rearranja as peças do primeiro biênio de gestão para dar mais espaço ao Centrão.

Por outro lado, Lula também realiza movimentos de aproximação à ala mais tradicional do PT e suas bases eleitorais mais fiéis. Essa manobra teve grande repercussão com a indicação de Gleisi Hoffmann, presidente do partido, para chefiar as Relações Institucionais do Planalto, à revelia da rejeição dos partidos aliados no Centrão ao nome da parlamentar e quadro histórico petista.

A visita ao MST e o anúncio de medidas relacionadas à reforma agrária segue na esteira de reencontro com as bases. Durante a passagem pelo Sul de Minas, o chefe do Executivo esteve acompanhado de lideranças históricas do movimento, como João Pedro Stédile, e deputados petistas mineiros.

Ao longo de seu discurso, Lula disse que, ao fim de seu período na presidência, seguirá no país ao lado de seus “amigos”, se referindo aos integrantes do MST. Durante a fala, ele relembrou das vigílias de militantes petistas em Curitiba no período em que esteve preso.