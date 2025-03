Lula pede desculpa por atraso em evento do MST-MG: ‘Tinha muito mais gente’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o último a discursar em um evento de entrega de lotes ao Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (7/3). Com um atraso de pouco mais de uma hora, o petista pediu desculpa à militância que o aguardava no acampamento do grupo.

“Toda vez que eu começo um ato, eu peço desculpas. São 14h e estamos falando de combater a fome e produzir alimento, mas tenho certeza que todos estão com fome. Da próxima vez que o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) fizer um ato desse tem que preparar um lanchinho para distribuir”, brincou o petista.

Lula ainda notou um certo esvaziamento do evento com o atraso, uma vez que parte do público teria outros compromissos. “Eu peço desculpas, porque não é correto segurar gente até essas horas. Tinha muito mais gente aqui, mas as pessoas tinham que ir embora para seus afazeres particulares. Nós, como sempre, perdemos tempo em uma coisa importante, mas era muito mais importante não deixar as pessoas no sol”, emendou o presidente.

No evento, o presidente assinou decretos que entregaram 12.297 lotes para famílias de 138 assentamentos rurais, totalizando 385 mil hectares de terra em 24 estados. O presidente também ampliou os recursos para o desenvolvimento agrícola familiar com R$ 1,6 bilhão em crédito de instalação para as famílias aplicarem em habitação, apoio inicial e fomento aos jovens e mulheres na reforma agrária.

O governo também anunciou a destinação de R$ 1,1 bilhão para o Programa de Aquisição de Alimentos. Também foi autorizado a segunda rodada do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com a liberação de crédito de até R$ 50 mil, além de R$ 48 milhões para o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.

