MG: Lula fará 1ª visita ao MST no mandato

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A primeira visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) neste mandato acontece nesta sexta-feira (7/3), no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no Sul de Minas. A escolha do local é estratégica para o anuncio de assentamentos em todo o país, já que acontece em uma das mais antigas e populosas ocupações do grupo no Brasil.

A visita de Lula acontece após pressões do MST para maior atenção do Planalto à questão fundiária. A reportagem do EM esteve no acampamento um dia antes da chegada do presidente para ouvir as expectativas para o evento e os próximos passos do governo federal no atendimento aos sem terra. O aceno a uma de suas bases mais fiéis e à esquerda também ocorre concomitantemente a uma reforma ministerial que deve dar mais espaço ao Centrão na Esplanada dos Ministérios.

Além do Acampamento Quilombo Campo Grande, outras seis áreas devem entrar no decreto de desapropriação do governo federal Leandro Couri/EM/D.A.Press Encontro com autoridades ocorrerá na Escola Popular de Agroecologia Eduardo Galeano, reconstruída após ser demolida em agosto de 2020, durante a pandemia Leandro Couri/EM/D.A.Press No Quilombo Campo Grande vivem 459 famílias, em onze acampamentos, divididos em duas fazendas Leandro Couri/EM/D.A.Press Além de Lula, visita terá a presença de ministros do Governo Federal, como Paulo Teixeira (MDA), parlamentares e apoiadores da reforma agrária Leandro Couri/EM/D.A.Press Lula deve ser assinado decreto de desapropriação da Usina Ariadnópolis, onde está localizado o Acampamento Quilombo Campo Grande Leandro Couri/EM/D.A.Press Lula vai visitar Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no Sul de Minas Leandro Couri/EM/D.A Press Voltar Próximo

De acordo com o governo federal, durante a visita de Lula ao Sul de Minas, serão assinados decretos para entrega de 12.297 lotes em 138 assentamentos, totalizando 385 mil hectares espalhados em 24 estados do país.

Para o movimento, a entrega cumpre uma parte das expectativas com o Planalto e inaugura uma nova fase de demandas. Moradora do acampamento do Quilombo Campo Grande desde sua fundação e integrante da Direção Nacional do MST, Tuira Tule listou as aspirações do grupo após a regularização das terras.



"Depois do decreto de desapropriação, a gente tem uma série de políticas públicas que são muito importantes para nós. A gente precisa ter acesso a um monte de políticas públicas de abastecimento como as do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e também aqui nas nossas áreas para que a gente possa ter acesso às políticas de infraestrutura de estrada, água, casa...", destacou.

E prosseguiu: "Precisamos ter acesso às políticas de desenvolvimento, que são os créditos que vão do apoio inicial, os fomentos, até chegar ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Ter acesso à assistência técnica é bem importante para nós".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O acampamento do MST em Campo do Meio foi fundado em 1996 após a falência da Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool S/A. Desde então, 11 tentativas de reintegração de posse foram feitas no terreno onde hoje vivem 450 famílias. Além de mandioca, feijão e hortaliças, a principal produção do agrupamento é o café, com mais de mais de 2,2 milhões de pés do fruto que é preparado e vendido sob a marca "Guaií".