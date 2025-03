Lula chega ao Sul de Minas para cerimônia em acampamento do MST

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na tarde desta sexta-feira (7/3), da entrega de lotes e do anúncio de investimentos para famílias acampadas em 138 assentamentos rurais em 24 estados da federação. O presidente chegou agora há pouco no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no Sul de Minas, acompanhado de ministros e da primeira-dama, Rosangela da Silva. Antes da cerimônia, visitou o local para conhecer sua produção agrícola.



No município, está localizado um dos maiores e mais antigos acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do país. Essa é a primeira visita do chefe do Executivo a um acampamento do MST, que vem cobrando do governo federal mais atenção para a questão agrária.

Além da entrega dos títulos de posse, o governo anunciou um crédito de R$ 1,6 bilhão para habitação, apoio inicial e fomento aos jovens e mulheres na reforma agrária.

O prefeito de Campo do Meio, Samuel Azevedo (PSD), destacou que o acampamento do MST existente no município não foi criado a partir da invasão de terras produtivas. “Eles ocuparam a massa falida de uma usina”, defendeu.

O acampamento foi fundado em 1996 após a falência da Usina Ariadnópolis Açúcar e Álcool S/A. Desde então, 11 tentativas de reintegração de posse foram feitas no terreno onde hoje vivem 450 famílias. Além de mandioca, feijão e hortaliças, a principal produção do agrupamento é o café, com mais de 2,2 milhões de pés do fruto que é preparado e vendido sob a marca Guaií.

Durante a cerimônia, os participantes gritaram “sem anistia”.