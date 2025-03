Janones faz acordo com a PGR e devolverá R$ 131 mil por rachadinha

Investigado por prática de rachadinha, o deputado federal André Janones (Avante-MG) firmou um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República (PGR) para devolver mais de R$ 131 mil.

O valor inclui o que deve ser devolvido à Câmara dos Deputados, além de uma multa de mais de R$ 26 mil, correspondente a 20% do valor. O parlamentar deverá pagar R$ 80 mil em até 30 dias e o restante em 12 parcelas mensais.

O político foi indiciado por associação criminosa, peculato e corrupção passiva. A investigação teve início após ex-assessores de Janones denunciarem à Polícia Federal a prática de devolução de parte dos salários.

O parlamentar afirmou, em um áudio de 2019, que alguns funcionários precisavam devolver parte do salário para auxiliar no pagamento das dívidas de sua candidatura à Prefeitura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, em 2016.

Na mensagem, ele disse que o prejuízo da empreitada política era de R$ 675 mil. A PF identificou que o patrimônio do político aumentou de forma incompatível com seus rendimentos, em valores que variavam entre R$ 64 mil e R$ 86 mil.