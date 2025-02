Janones sobre Nikolas: 'o próximo a chutar a bunda do Bolsonaro'

O deputado federal André Janones (Avante) publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou “uma figura absolutamente irrelevante” no cenário político brasileiro. Para Janones, o deputado Nikolas Ferreira (PL) será o “próximo a chutar a bunda” do ex-mandatário.

“Não confundam bolsonarismo com Bolsonaro. O Bolsonaro já foi chutado, descartado. Ele se tornou uma figura absolutamente dispensável para a extrema-direita. E eu consegui transformar essa percepção em uma certeza com o desempenho do Pablo Marçal nas urnas em 2024. Ele dava uma batidinha e tirava o pé. E a cada vez, batia mais forte”, declarou. “O Nikolas Ferreira tem feito exatamente o mesmo movimento. Também já sacou que Bolsonaro é dispensável, é o próximo que vai chutar a bunda do Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura atrapalhada”, completou.



A rivalidade entre Janones e Nikolas não é novidade. Ambos mineiros, os dois já protagonizaram diversos embates no Congresso Nacional. Em um dos episódios mais tensos, chegaram a se desafiar para uma briga fora das dependências da Câmara. A confusão se estendeu pelos corredores e precisou da intervenção da Polícia Legislativa. Janones, inclusive, teve de deixar o plenário escoltado. Além do confronto físico, os parlamentares trocaram insultos durante toda a reunião do Conselho de Ética.

Desde as eleições de 2022, os deputados travam uma disputa política acirrada. Naquele ano, Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais, com 1.492.047 votos, enquanto Janones recebeu 238.967.

Em março de 2023, Janones admitiu ter sido o parlamentar que usou o microfone da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para chamar Nikolas de "chupetinha". A ofensa ocorreu durante um tumulto na sessão que ouvia o então ministro da Justiça, Flávio Dino. Nikolas tentava falar, mas era constantemente interrompido por outros parlamentares.



A fala chegou a ser atribuída erroneamente ao deputado Rui Falcão (PT-SP) nas notas taquigráficas, já que ele estava com o microfone desligado no momento da ofensa.

No mês seguinte, a Justiça de Minas Gerais determinou, em primeira instância, que Janones pagasse R$ 5 mil a Nikolas por danos morais. A decisão considerou que uma publicação de Janones contra Nikolas na rede social X (antigo Twitter) teve caráter "difamatório", ao divulgar informações falsas sobre o adversário.