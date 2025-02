Pesquisa Quaest: Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas

Se as eleições fossem hoje, o senador Cleiton Azevedo, o Cleitinho (Republicanos), teria 33% dos votos para se eleger governador de Minas Gerais, é o que aponta o cenário estimulado da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (27/1). Apesar da avaliação positiva do governo de Minas, com 62% de aprovação dos mineiros – conforme essa mesma pesquisa –, o vice-governador de Minas Gerais e sucessor de Romeu Zema (Novo), Mateus Simões (Novo), é o último colocado do páreo, com 4% das intenções de voto.

Atrás de Cleitinho, figura o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos), com 16%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD), que possivelmente terá o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 8%. Indecisos somam 18%, Branco, nulo ou entrevistados que disseram que não vão votar, 21%.

Veja os números:

Cleitinho (Republicanos): 33%;

Alexandre Kalil (Republicanos): 16%;

Rodrigo Pacheco (PSD): 8%;

Mateus Simões (Novo): 4%;

Indecisos: 18%;

Branco/nulo/não vai votar: 21%.

