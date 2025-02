Cleitinho 'promete' fazer desvio em terreno particular para burlar pedágio

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) vem criticando a instalação de pedágios em Minas Gerais, principalmente a possibilidade de uma nova praça de pedágio na MG-10, que liga Belo Horizonte à Cidade Administrativa e ao Aeroporto de Confins. Ao todo, estão previstas 12 novas praças de cobranças no Estado.

"Nós somos um dos Estados que mais arrecada com o IPVA. Não está valendo de nada. Só quer colocar pedágio", afirmou Cleitinho.

O projeto intitulado Lote Rodoviário Vetor Norte, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), prevê a concessão de rodovias estaduais à iniciativa privada. A maioria das praças devem ser instaladas em distâncias curtas entre si, com tarifas que variam entre R$ 1,66 e R$ 5,04.

Na MG-010, por exemplo, são previstas quatro locais de cobrança dos motoristas que trafegam pela região, sendo que a menor distância estará entre o ponto instalado no KM 17,4 entre BH e Vespasiano (R$ 1,68), e o instalado entre Vespasiano e Lagoa Santa (R$ 3,61).

Em outra publicação, o parlamentar chegou a afirmar que, caso o pedágio em Paracatu, no Noroeste de Minas, comece a funcionar, ele irá fazer um desvio por dentro de uma propriedade privada para que a população não pague o valor.

O prefeito Igor Santos (União Brasil) afirma que a concessão não trará grandes benefícios para a cidade e para a região, afirmando que tal medida não se justifica.

O deputado estadual Alencar da Silveira Júnior (PDT) apresentou na última sexta-feira (14/2) um Projeto de Lei que proíbe a instalação de praças de pedágio nas rodovias estaduais que ligam chegam à Grande BH.

“Estão querendo implementar praças de pedágio no Vetor Norte da Região Metropolitana de BH. Não podemos permitir que os moradores de Vespasiano, Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa e Pedro Leopoldo sejam penalizados com mais um custo para se deslocar dentro da sua própria região. O pedágio em rodovias estaduais da Região Metropolitana seria uma cobrança injusta e prejudicaria, principalmente, as famílias de menor renda”, destacou.