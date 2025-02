Zema confirma troca de Valadares por Marcelo Aro na Secretaria de Governo

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador Romeu Zema (Novo) publicou neste sábado (15/2) a troca no comando da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com a saída do deputado estadual Gustavo Valadares (PMN) e a entrada de Marcelo Aro (PP), também atual secretário de Estado da Casa Civil. A mudança foi oficializada no Diário Oficial de Minas Gerais.

Em nota, Zema agradeceu os serviços prestados por Valadares e afirmou que ele cumpriu sua missão dentro do governo, “alinhando as ações das várias áreas de Governo e estreitando as relações com outras instituições”. “Temos certeza que vamos continuar contando com o apoio dele na ALMG”, ressaltou o governador.

A cadeira do primeiro escalão do governo é responsável por articular as pautas de interesse do Executivo na Assembleia e era ocupada por Gustavo Valadares desde o início de julho de 2023, substituindo o ex-secretário Igor Eto. Antes, o deputado era líder do governo no Legislativo Mineiro.

A saída da Cidade Administrativa havia sido comunicada pelo próprio parlamentar por meio de nota encaminhada à imprensa, na quarta-feira (12/2), na qual ele agradeceu a confiança do governador Romeu Zema (Novo) e do vice-governador Mateus Simões (Novo), ressaltando que “continuará firme e leal” à gestão do estado. “Foi um período de grande aprendizado, conhecendo melhor as complexidades e oportunidades de Minas e me aproximando ainda mais de cada região do Estado”, disse Valadares.

Valadares é um dos deputados cotados para assumir uma das três cadeiras de conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Duas vagas estão abertas para indicação da Assembleia Legislativa com a aposentadoria dos conselheiros Wanderley Ávila e José Viana, desde meados do ano passado. A terceira vaga será aberta em abril com a aposentadoria do conselheiro Mauri Torres.

Segundo informou Orion Teixeira, colunista do Estado de Minas, Valadares colocou o cargo à disposição após não conseguir indicar deputados fieis ao governo nas cadeiras de liderança da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e nas principais comissões temáticas da casa. A dificuldade de articulação ocorreu após o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), emplacar o deputado Doorgal Andrada (PRD) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Adalclever Lopes (PSD) na Comissão de Administração Pública.

Marcelo Aro

Sobre o secretário Marcelo Aro, Zema afirmou que o governo vai contar com alguém “extremamente habilidoso e sensível às demandas dos mineiros". “O perfil do Aro é de alguém que, acima de tudo, quer encontrar a melhor solução para os problemas. E isso é essencial na nossa gestão”, completou o governador em nota.

Conhecido por ser um habilidoso articulador político entre deputados federais e vereadores em Belo Horizonte, Aro agora será responsável por ajudar Zema a ter sucesso nas matérias de interesse dentro da Assembleia. Entre os temas prioritários para a gestão do Novo estaria a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira a necessidade de uma consulta popular para a privatização das empresas de Energia e Saneamento de Minas Gerais, Cemig e Copasa, além da concessão das mesmas.

O secretário comanda a Casa Civil desde abril de 2023, quando a pasta foi criada pela reforma administrativa do segundo mandato de Zema, após o parlamentar disputar uma vaga no Senado Federal com o apoio do Novo e ser um importante aliado na reeleição do governador.

No início do ano, o grupo comandado por Marcelo Aro retornou à presidência da Câmara Municipal de BH com o vereador Juliano Lopes (Podemos) derrotando o candidato da Prefeitura, Bruno Miranda (PDT). O posto não era ocupado pela chamada “Família Aro” desde o final de 2022, quando a vereadora Nely Aquino (Podemos) deixou a capital para se tornar deputada federal.