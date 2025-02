Gustavo Valadares deixa Secretaria de Governo e retorna à ALMG

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Gustavo Valadares (PMN), anunciou, nesta quarta-feira (12/2), sua saída do cargo nos próximos dias.

Em nota encaminhada à imprensa, o deputado estadual agradeceu ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e ao vice, Mateus Simões (Novo), pelo período em que integrou a gestão. Valadares estava à frente da pasta desde julho de 2023. O nome do substituto ainda não foi definido. A data da mudança também não cravada.

“Foi um período de grande aprendizado, conhecendo melhor as complexidades e oportunidades de Minas e me aproximando ainda mais de cada região do Estado”, afirmou.

O agora ex-secretário também expressou gratidão aos deputados estaduais e servidores da Secretaria de Governo.

“Minha gratidão a cada servidor da Secretaria pelo compromisso diário, assim como aos demais secretários de Estado, diretores e presidentes de órgãos e empresas públicas, cuja dedicação e competência fizeram a diferença nesse período de trabalho conjunto. Foi uma oportunidade conhecer e atuar ao lado de tantos servidores comprometidos, que demonstram diariamente a excelência do funcionalismo público mineiro”, diz a nota.

Sem detalhar os próximos passos, Valadares afirmou que seguirá para “novas missões” na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde ele retornará como deputado estadual. “Agora, sigo para novas missões e retorno à Assembleia comprometido com o desenvolvimento de Minas e dos mineiros. Continuarei firme e leal ao governador Zema e ao vice Prof. Mateus, trabalhando pelo futuro do nosso estado”, disse.

No Legislativo, Valadares era líder de governo. Valadares retorna à Assembleia Legislativa em meio à disputa por vagas no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). Ele é um dos cotados para assumir um assento na Corte.

Mudanças no governo Zema

A Secretaria de Governo será a segunda a ter mudanças no alto escalão da gestão de Romeu Zema em 2025. No último sabado (8/2), o Governo de Minas oficializou a saída de Luísa Barreto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Ela assumirá a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemge).

Luísa vai para a Codemge com o objetivo de realizar as adequações necessárias para viabilizar a adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), destinado a solucionar a dívida de entes da federação, incluindo uma avaliação justa de valor para possível federalização ou privatização.