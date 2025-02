Luísa Barreto deixa Secretaria de Planejamento e Gestão

Luísa Barreto (Novo) deixa a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para assumir a presidência da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). A mudança foi oficializada neste sábado (8/2), com a publicação de sua exoneração no Diário Oficial de Minas Gerais.

Para o cargo, o governo Romeu Zema (Novo) nomeou Sílvia Caroline Listgarten Dias, que atuava como chefe de gabinete da pasta. A nomeação da nova secretária também foi publicada na mesma edição do Diário Oficial.

Na Codemge, Luísa substituirá o economista Sérgio Lopes Cabral, que assumiu o posto pouco antes do início de maio de 2024. O objetivo do governo mineiro é realizar as adequações necessárias para viabilizar a adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), destinado a solucionar a dívida de entes da federação, incluindo uma avaliação justa de valor para possível federalização ou privatização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Luísa Barreto deixa a Seplag três meses após retornar ao cargo. Ela havia se afastado para disputar as eleições municipais como candidata a vice-prefeita na chapa do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos). A troca no comando da pasta já havia sido anunciada pelo governo no final de janeiro.