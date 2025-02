PEC que aumenta isenção de tributos para igrejas deve ser votada em breve

O presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) sinalizou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 05/2023 que aumenta a isenção de impostos de igrejas deverá ser votada ainda este mês. A PEC prevê isenções em tributos como o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóveis em nome de entidade religiosa e a isenção de impostos na conta de energia, entre outros.

O deputado federal relator da matéria Fernando Máximo (União Brasil-RO), disse, em entrevista à GloboNews, que Motta pediu uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, e com o autor da proposta, o deputado federal e pastor da Igreja Universal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ).

Crivella alega na justificativa que a mudança se deve a um suposto "interesse social", alegando que mais de 90% da população brasileira professa alguma fé. O texto da proposta do deputado ainda determina que imóveis de igrejas, mesmo que sejam alugados a outras pessoas ou para outros fins, seguem isentos de tributos, "desde que o valor dos aluguéis seja aplicado em atividades esse de tais entidades", como remuneração de religiosos, assistência espiritual, entre outros.

"No caso da imunidade tributária outorgada às organizações religiosas, assim como às demais instituições, ela é de natureza subjetiva, assim compreendida aquela vinculada ao contribuinte beneficiário e não a um bem determinado, o que leva à conclusão de que ela incide sobre TODOS os impostos que lhes afetam o patrimônio, a renda e serviços", afirma o texto da PEC.

A aprovação da proposta é vista como uma tentativa de aceno do governo petista aos evangélicos, segmento que desde 2018 vem muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).