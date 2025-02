Ministro libera redes sociais para Monark

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira (7/2) a liberação dos perfis nas redes sociais do produtor de conteúdo Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark. As contas foram suspensas devido a uma investigação após ele ter divulgado informação falsas sobre o processo eleitoral brasileiro e sobre a Suprema Corte.

O entendimento atual de Moraes é de que a suspensão, feitas em meados de 2023, não tem mais necessidade e que apenas as publicações, vistas como ilegais e que causaram o primeiro pedido, sejam excluídas.

Caso Monark use suas redes sociais para cometer crimes, como atentar contra o Estado Democrático de Direito, espalhar mentiras e discurso de ódio, ele poderá receber uma multa de R$ 20 mil por dia.

Pouco após ter suas redes sociais bloqueadas, o influencer se mudou para os Estados Unidos. Ele chegou a afirmar que a decisão era para evitar uma suposta prisão.

