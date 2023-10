Monark: 'Só volto para o Brasil com Moraes e cinco ministros na cadeia'

440

Monark mostra a sua casa nos Estados Unidos (foto: Reprodução/Twitter)

Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, que em setembro se mudou para os Estados Unidos, disse que só vai retornar ao Brasil quando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) forem para a cadeia.

"Eu só volto para o Brasil quando o Alexandre de Morais e pelo menos mais uns cinco ministros estiverem na cadeia por romperem a constituição e traírem a pátria, tratando o brasileiro como escravos sem direitos, lixos da humanidade", escreveu Monark em sua nova página no Twitter nessa sexta-feira (20/10).

Histórico

Em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo, o influenciador digital declarou que a decisão de mudar de país ocorreu por ter se tornado um "perseguido político".

Moraes determinou a suspensão dos perfis de Monark devido a conteúdos que instigaram os atos golpistas de 8 de janeiro, além de seguir espalhando fake news e desinformação sobre as eleições. O ministro também determinou uma multa de R$ 300 mil contra o digital influencer.

Em 2022, Monark defendeu a criação de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido por lei durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (DEM) e Tabata Amaral (PSB) no Flow Podcast. O trecho com apologia ao nazismo logo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com enorme repercussão negativa. Posteriormente, Monark publicou um vídeo pedindo desculpas e disse estar bêbado no momento do podcast. Patrocinadores do programa cancelaram contratos com a Estúdios Flow, que anunciou o desligamento de Monark.