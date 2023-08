Nikolas defende Monark: 'Proibido de existir e trabalhar'

440

Monark teve 26 perfis em redes sociais suspensos após decisão de Moraes (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Monark está praticamente proibido de existir e trabalhar. Há quem tem a ousadia de dizer que estamos em uma democracia. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 4, 2023













Na quinta-feira (3/8), Monark se manifestou dizendo ter seu contrato com a Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos canadense, temporariamente suspenso. Em dado momento, ele também criticou o ministro do STF e sugeriu que o ministro pode fazer o que quer, mesmo sem justificativa: “Então, o ‘Xandão’, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa”.





Monark e Nikolas compartilham a defesa da “liberdade de expressão” em qualquer tema e a qualquer custo. Ambos se envolveram em polêmica ao apoiar a existência de um partido nazista em defesa da premissa.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou das redes sociais para sair em defesa do YouTuber Bruno Aiub, o Monark, que recentemente foi multado em R$ 300 mil após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar bolsonarista afirmou que Monark foi “praticamente proibido de existir e trabalhar” e ainda disse que "há quem tenha a ousadia de dizer que estamos em uma democracia".