Monark acusa Alexandre de Moraes de censura e diz ter contrato suspenso

440

Monark revela ter tido contrato com Rumble suspenso (foto: Reprodução/Monark Talk)

Em transmissão ao vivo no podcast Monark Talks, nessa quinta-feira (3/8), o streamer Bruno Aiub, conhecido como Monark, revelou ter tido seu contrato com a Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos canadense, temporariamente suspenso. A ação foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter determinado, nessa quarta (2/8), a abertura de uma investigação para apurar o crime de desobediência por parte de Monark.





Em um trecho da conversa com o convidado Chief, também streamer, ele diz que “fica difícil continuar fazendo o podcast”, visto que o contrato com o Rumble paga sua equipe e cobre os gastos do seu programa. Em dado momento, logo no início do bate papo, Monark critica o ministro do STF e sugere que ele faz o que ele quer, mesmo sem justificativa: “Então, o ‘Xandão’, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa”.









Em 14 de junho, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de canais, perfis e contas ligadas ao youtuber Bruno Aiub. Na decisão, o ministro detalhou que o youtuber teria de fornecer os dados cadastrais ao STF das contas das redes sociais. Moraes ainda pontuou que Monark estaria proibido de promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas nas redes, sob multa diária. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro.

Nessa quarta-feira (2/8), Moraes abriu uma investigação para apurar o crime de desobediência por parte de Monark. Como o influenciador está proibido de criar novos perfis nas redes sociais, o magistrado também aplicou uma multa de R$ 300 mil por descumprimento da ordem. Moraes destacou que o podcaster realizou "nova e grave violação à ordem jurídica" ao continuar fazendo ataques ao STF mesmo com a suspensão de perfis.





O ministro ordenou a suspensão de 26 perfis ligados a Monark em 19 plataformas, como Google, Meta, Twitter, Spotify e Rumble. As empresas também devem suspender qualquer repasse de qualquer recurso, como publicidade, doação e monetização.





Repercussão nas redes sociais

Assim como a maioria das falas de Monark, essa também viralizou na internet e dividiu opiniões. Várias figuras públicas compartilharam no Twitter o que pensam sobre a situação. Algumas apoiando Monark e, outras, criticando-o. O próprio convidado semanal do programa, o Chief, registrou sua opinião por meio de um tweet.

Depois do episódio com o Monark ontem que durou quase 5 horas, ainda ficamos mais umas 5 horas conversando em off.



A perseguição contra ele ta muito insana, ninguém com o mínimo de noção apoiaria isso.



É triste ver pessoas com o discurso:

"Mas também né? Foi falar merda" %u2014 Chief (@Chief117Br) August 4, 2023 Lembrando sempre:



Monark não é acusado de nenhum crime. Xandão não cita qualquer lei específica que ele tenha infringido.



Monark não tem acesso ao que exatamente ele é acusado.



Os atos de Moraes são exemplo claro de autoritarismo jurídico.



Impeachment e cadeia para Moraes. %u2014 Raphaël Lima (@Ideias_Radicais) August 4, 2023 Monark está praticamente proibido de existir e trabalhar. Há quem tem a ousadia de dizer que estamos em uma democracia. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 4, 2023 Monark, espero que você aprenda que ser f4c1st4 é proibido. Não, não daremos liberdade para você fomentar a liberdade de sermos exterminados pela extrema-direita.



Aprendemos com esse processo iniciado em 2013, passando por uma pandemia com 700 mil mortos.



Que não seja em vão. %u2014 Jesus Da Goiabeira (@da_goiabeira) August 4, 2023 Monark fomenta para um grande público teorias conspiratórias anti-democrática e foi responsável por colocar no centro do debate há um ano a possibilidade e legitimidade de existir um partido nazista. Ele está sendo responsabilizado e não censurado. Paradoxo da tolerância, amigos. https://t.co/ZkqmwntBD6 %u2014 judz (@nietzsche4speed) August 4, 2023

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.