Monark anuncia retorno após apologia: 'com mais liberdade do que nunca!'

Ex-apresentador do Flow Podcast, Monark anunciou hoje (22/3), no Twitter, o retorno "com mais liberdade do que nunca". O influencer havia se afastado após fazer apologia ao nazismo , ser cortado do podcast e passar a ser investigado pelo posicionamento em episódio apagado posteriormente





"Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca!", publicou Bruno Aiub, o Monark. "Ta aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que nao vai censurar ninguém", escreveu em seguida, ao retuitar uma publicação do Rumble, plataforma canadense de compartilhamento de vídeos.

Repercussão

isso é uma ameaça?? %u2014 %uD835%uDD84%uD835%uDD93%uD835%uDD8C %uD835%uDD75%uD835%uDD94%uD835%uDD8D%uD835%uDD93 %uD83D%uDCA4 (@YngJohn28) March 22, 2022

Puts, ser cancelado por ser defensor da liberdade de expressão, dizer que está arrependido, e você voltar dizendo %u201Ccom mais liberdade do que nunca!%u201D Puts, pega bem mal viu? Não aprendeu com a situação? %u2014 GC, Gabriel Cheiroso (@GCGamerOficial) March 22, 2022

Você sempre foi livre. Sério que esse tempo longe não te fez repensar e perceber que vc só sofreu as consequências dos teus próprios atos? %u2014 Thais Maschio (@ThaisRMaschio) March 22, 2022

senti uma ameaça nesse tweet... %u2014 %uD835%uDC20%uD835%uDC1A%uD835%uDC1B %u2661%u2019%uD835%uDC2C %uD835%uDC1D%uD835%uDC28%uD835%uDC2D%uD835%uDC1A%uD835%uDC21 (@bagizzs) March 22, 2022

Relembre o caso

Algumas pessoas comentaram o fato da plataforma possuir uma vasta gama de vídeos negacionistas, citando um comentário deixado nas avaliações do aplicativo.A fala do apresentador gerou outras manifestações na rede social: teve quem encarou o anúncio como uma ameaça e outros que disseram que Monark não aprendeu com os erros.



O youtuber Monark sempre repercutiu nas redes sociais por posicionamentos controversos. No episódio ocorrido no dia 7 de fevereiro com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), as falas do influenciador ganharam outra proporção. O podcaster defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido pela lei.

'A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei' Monark



A fala gerou respostas de repúdio na comunidade judaica, na embaixada da Alemanha, nos patrocinadores do Podcast e até em personalidades que participaram do programa, que pediram para que os episódios em que participam fossem retirados do ar.



Na semana seguinte à fala, a assessoria criminal da Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um procedimento para apurar se houve apologia ao nazismo por parte do ex-apresentador do Flow.



Monark publicou um vídeo pedindo desculpas e disse que estava bêbado quando defendeu o posicionamento. No dia 18 de fevereiro, o apresentador tuitou:

Gente essa parada toda nao ta fazendo bem pra minha cabeça, eu vou ficar um tempo fora da internet. Até daqui um tempo. %u2014 %u2654 Monark (@monark) February 18, 2022

