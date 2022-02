Resposta de Monark para visitar museu do holocausto gera revolta

Monark aceita convite para visitar Museu do Holocausto de Curitiba, no Paraná, e é alvo de críticas (foto: YOUTUBE/REPRODUÇÃO)

Entendo que eu machuquei muitas pessoas com meu comentário insensível, peço perdão por isso, errei feio, e responderei pelas minhas atitudes. Quero aprender a evitar que a minha falta de empatia machuque novamente tantas pessoas, e sei que preciso. %u2014 %u2654 Monark (@monark) February 10, 2022

Eu posso ter errado na forma como eu me expressei, mas oque estão fazendo comigo é um linchamento desumano. Reitero que um nunca apoiei a ideologia nazista e que a considero repugnante. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras. %u2014 %u2654 Monark (@monark) February 10, 2022

O podcaster Monark e sua defesa de um partido nazista no Brasil continuam repercutindo nas redes sociais. Dessa vez, em função de um convite do Museu do Holocausto de Curitiba, no Paraná, para que conheça o local e a história ali contada sobre o flagelo imposto aos judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler.Bastou Monark responder que "seria um prazer" para que sofresse uma série de críticas, reforçando a tese de que as redes sociais não esqueceram a fala do youtuber. O podcaster saiu em defesa do “direito” de ser antissemita "Prazer? Parece que é de propósito", rebateu um seguidor, diante da resposta do youtuber. Outro internauta publicou fotos, em museus, de parte da documentação histórica que expõe o horror vivido por judeus durante o Holocausto: "Te joga na real, vai ler, estudar e depois pede desculpas", escreveu. "Prazer não é a ideia da visita", revoltou-se outra seguidora.Monark, que foi demitido do Flow Podcast, plataforma em que trabalhava , tentou se redimir perante as críticas: "Eu estava bêbado"