Capitão suspeito de fraudar cartão de vacina faz apelo a Alexandre de Moraes

Um dos ex-assessores de Jair Bolsonaro implicados com ele no caso das supostas fraudes no cartão de vacina de Covid-19 bateu à porta de Alexandre de Moraes com um pedido de pai. Sérgio Rocha Cordeiro quer permissão de Moraes para ir à festança de formatura de seu filho em Medicina pela UnB, no fim do mês, que, segundo ele, vai durar toda a madrugada.

Rocha foi preso na Operação Venire, que apurou as falsificações nos cartões de vacina. Capitão da reserva do Exército e ex-assessor especial de Bolsonaro no Planalto, ele está obrigado por Moraes desde que foi solto, em setembro de 2023, a cumprir uma série de medidas alternativas à prisão. Entre elas estão o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento em casa no período noturno e aos finais de semana.

Ocorre que o baile de gala dos médicos formandos da UnB, marcado para o próximo dia 21 de fevereiro, ocorrerá em um horário totalmente fora do permitido. A festa do filho de Sérgio Rocha Cordeiro começa às 22h e vai adentrar a madrugada, com previsão de acabar só às 8h do dia seguinte.