Musk compartilha convocação de protestos por impeachment de Lula

(FOLHAPRESS) - Elon Musk, dono do X e integrante do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, compartilhou na rede social na noite desta sexta-feira (14) um anúncio de protestos pelo impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Ilustrado com imagens das manifestações pelo impedimento de Dilma Rousseff (PT) na avenida Paulista, em São Paulo, a publicação anuncia "uma onda nacional de protestos em 120 cidades do Brasil no dia 16 de março pedindo a remoção de Lula".

O bilionário e chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) dos EUA compartilhou a mensagem com seus seguidores com um "Wow".

Até o início da manhã deste sábado, a publicação de Musk já havia tido mais de 18 milhões de visualizações e 18 mil compartilhamentos na rede, incluindo do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na manhã de sábado o tópico "Fora Lula" era o mais comentado na rede social, com mais de 98 mil publicações. O engajamento veio após a divulgação da última pesquisa Datafolha, mostrando queda na avaliação positiva do governo Lula.