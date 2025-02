Datafolha: aprovação de Lula desaba e é a pior de seus três mandatos

O levantamento realizado pelo Datafolha divulgado nesta sexta-feira (14/2) mostra uma queda de popularidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos meses. A aprovação foi de 35% para 24%, uma queda de onze pontos percentuais, o pior número em seus três mandatos. A reprovação da gestão petista teve alta de sete pontos percentuais, indo de 34% para 41%.

A desaprovação da gestão vem acompanhada de uma série de crises que afetaram o governo federal, a mais impactante delas foi a do Pix. Frente ao anúncio de que transações acima de R$ 5 mil de operadoras de cartões de créditos e instituições de pagamento iriam ser monitoradas pela Receita Federal, opositores divulgaram uma série de informações falsas de que o meio de transferência de dinheiro iria ser taxado.

Com a pressão e a divulgação de fake news, o ministério da Fazenda decidiu pela revogação da medida até que o tema seja debatido.

A inflação de alimentos também vem sendo usada por opositores nas redes sociais para criticar o governo petista.

Com as críticas se avolumando e os ataques de opositores, Lula decidiu por uma mudança na comunicação do governo. Para isso, substituiu o então secretário de comunicação Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira, publicitário que contribuiu com a campanha presidencial do petista em 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa do Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades entre segunda (10/2) e terça-feira (11/2), tendo como margem de erro dois pontos percentuais para cima ou para baixo.