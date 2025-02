Câmara de BH aprova comissão de estudo para novo contrato de ônibus

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

Foi instituída na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) a Comissão Especial de Estudo para o novo contrato das empresas de ônibus, nesta sexta-feira (14/2). Fontes ligadas ao Legislativo municipal disseram ao Estado de Minas que as negociações apontam a vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo) como presidente e Pedro Rousseff (PT) como relator.

Altoé confirmou que deixou seu nome à disposição para liderar o grupo. A parlamentar subiu ao púlpito e criticou a gestão dos recursos enviados às empresas concessionárias do transporte público.

“Nosso contrato previa que o prazo de duração de um ônibus para prestar o serviço em Belo Horizonte era de sete anos e passou para 12. Isso porque, só em 2024, passamos R$ 748 milhões para pagamento de quilômetro rodado via lei orçamentária, e essa Câmara Municipal nem participou dessa discussão. Só para 2025, o pontapé inicial previsto na lei orçamentária é de R$ 548 milhões. A gente vê que o problema do transporte coletivo não é dinheiro, é seriedade”, afirmou.

Rousseff afirmou que o transporte público da capital é uma causa que foge às discussões partidárias. “O que é bom para o povo é uma passagem barata, uma qualidade do transporte público boa, com ar condicionado, novos bancos, novos assentos, novos ônibus também, com uma transição energética por parte desses ônibus, novas vias pela cidade, vias únicas, para que os ônibus passem de forma mais rápida, mais dinâmica. Vamos discutir tudo nessa comissão”, afirmou o parlamentar ao votar “sim” para a proposição.

Ao Estado de Minas à época da posse como presidente da Câmara, Juliano Lopes (Podemos) afirmou que o transporte público da capital estaria entre as prioridades da gestão. “A população continua reclamando da demora dos ônibus e até do estado de alguns deles. Temos que achar um modo de dar o subsídio, e que isso tenha efeito para a população. Não podemos deixar esse contrato do jeito que está, temos que discutir isso agora”, disse.

A Casa passa a ter dez comissões já constituídas, finalizadas na última semana.