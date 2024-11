crédito: Divulgação/EcoVias do Cerrado

Pedágios nas BRs 364 e 365 ficarão R$ 0,20 mais caros em MG e GO

Praças de pedágios nas rodovias BR-365 e BR-364, no trecho sob concessão da EcoVias do Cerrado, em Minas Gerais, ficarão R$ 0,20 mais caros a partir do dia 14 de novembro. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O valor da tarifa passará de R$ 5,70 para R$ 5,90 para a categoria 1 de veículos, que engloba automóveis de passeio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

As mudanças vão acontecer nas praças de pedágio da BR-365 em Uberlândia (km 646), Monte Alegre de Minas (km 704), Ituiutaba (km 765) e Santa Vitória (km 834). Já na rodovia BR-364, no Estado de Goiás, os aumentos acontecem em Paranaiguara (km 32), Cachoeira Alta (km 923) e Jataí (km 156).

Como informou a concessionária, a revisão tarifária ocorre todos os anos, segundo previsão contratual, com valores e percentuais estabelecidos por parâmetros técnicos do contrato de concessão. Os cálculos são realizados pela ANTT, que define as tarifas a serem aplicadas pela concessionária.

Para a revisão, são considerados fatores como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período e os investimentos realizados pela concessionária, entre outros, a fim de proporcionar o equilíbrio econômico-financeiro da atividade.