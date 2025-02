Genial/Quaest: mineiros preferem Zema a Lula em eventual 2° turno em 2026

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (26/2), mostra que os eleitores de Minas Gerais preferem o governador Romeu Zema (Novo) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. O atual chefe do Executivo estadual também foi a opção mais mencionada pelos mineiros caso a inelegibilidade de Jair Bolsonaro seja mantida.

Segundo o levantamento, se Lula e Zema se enfrentarem no segundo turno da eleição presidencial de 2026, 52% das intenções de voto em Minas Gerais são favoráveis ao candidato do Novo. Outros 33% votariam pela reeleição do petista, e 13% estão indecisos.

Já em um cenário sem Bolsonaro na disputa, 21% dos mineiros apoiam Zema como alternativa. A pesquisa foi realizada entre 19 e 23 de fevereiro em oito estados: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Juntas, essas unidades federativas representam 62% do eleitorado brasileiro. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

A rejeição ao governo de Lula em Minas Gerais chegou à 63%, segundo a Genial/Quaest, um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao último levantamento, realizado em dezembro de 2024. Já a aprovação à gestão federal caiu de 52% para 35% entre os mineiros que responderam à pesquisa.