Bolsonaro revela ter implantado chip para desempenho sexual

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou nesta terça-feira (25/2) ter implantado um chip hormonal para conseguir desempenhar sexualmente. O político também aproveitou para entregar ao jornalista Léo Dias a medalha de "imorrível, imbrochável e incomível".

"Me sinto com 40 anos de idade. Quando a idade vai chegando, você vai tendo problemas", justificou o político.

O político também afirmou que o implante tem duração de seis meses e que mudou sua vida. Durante seus anos na presidência, Bolsonaro repetia constantemente que era "imbrochável" e que tem uma "filha que foi feita sem aditivo".

Entre os benefícios do implante de testosterona estão a melhora na função erétil, disposição física e mental.

Em outro momento, Bolsonaro aproveitou para entregar a medalha de '3 is' com as três palavras usadas por ele para se autodefinir: "imorrível, imbrochável e incomível", ao jornalista. Léo Dias, que é assumidamente homossexual, se surpreendeu com a homenagem.

"Incomível?! Pelo amor de Deus, isso aqui não!", disse o jornalista, aos risos. Ao que o ex-presidente respondeu que, para ele, Léo Dias era "incomível".