Papa Francisco ganha missa de saúde marcada por Lula e Janja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja marcaram uma missa na capela do Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (26/2), pela saúde do papa Francisco. A cerimônia deve ser realizada por três padres jesuítas e contará com a presença do cardeal Dom Raymundo Damasceno.





A iniciativa da missa partiu do próprio casal presidencial, com articulação do antigo assessor e amigo de Lula, Gilberto Carvalho. A celebração, marcada para as 18h, foi compartilhada como agenda do presidente.





Janja chegou a se encontrar com o papa pouco antes da internação, em 12 de fevereiro, no Vaticano. Na ocasião, a primeira-dama disse que conversou com o pontífice sobre a saúde de Lula, e sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.





Na tarde desta quarta-feira, o Vaticano informou que Francisco teve uma “melhora leve e contínua”, sem novos quadros de crises respiratórias asmáticas. A Santa Sé também destacou que a insuficiência renal que atingia o pontífice foi resolvida.





“O Santo Padre continua com oxigenoterapia de alto fluxo e, até o momento, não apresentou crises respiratórias asmáticas. A fisioterapia respiratória continua. Apesar da leve melhora, o prognóstico permanece reservado. Durante a manhã, o Santo Padre recebeu a Eucaristia. A tarde foi dedicada às atividades de trabalho”, disse o Vaticano.

