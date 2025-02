Governo Trump diz que multar empresas é 'incompatível com a democracia'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Departamento de Estado do governo de Donald Trump citou o Brasil, nesta quarta-feira (26/2), em uma publicação, dizendo que bloquear e multar empresas americanas que se “recusam a censurar pessoas vivendo nos Estados Unidos é incompatível” com os valores democráticos. O setor é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores.

“O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos EUA por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão”, diz a nota publicada no X.

A publicação ocorre em referência ao Supremo Tribunal Federal (STF), após o ministro Alexandre de Moraes suspender a rede social Rumble no Brasil por não cumprir suas determinações. O magistrado havia intimado a plataforma a suspender os perfis do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

Moraes também havia bloqueado os repasses financeiros recebidos pelo blogueiro por meio de publicidade e doações na plataforma. O magistrado ainda pediu para que a empresa indicasse um representante legal no Brasil, citando que essa é uma exigência do Marco Civil da Internet para responsabilizar as bigtechs.

Em resposta, o Rumble e a Trump Media e Technology Group (TMTG) processaram Moraes na Justiça americana.