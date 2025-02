Tabata para Nikolas sobre Pé de Meia: 'Trabalhou contra, mas tá na conta'

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) rebateu comentários do também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o Pé de Meia, projeto de sua autoria, nas redes sociais. Os recursos do programa já estão disponíveis para os estudantes do ensino sacarem a partir desta quarta-feira (26/2) após terem sido bloqueados por supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Com a liberação, o deputado publicou que o programa seria o "novo pix".

Pé de meia is the new pix. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 23, 2025

Tabata rebateu Nikolas afirmando que o parlamentar teria torcido contra o projeto. "De fato é o novo pix. Você torceu contra, trabalhou contra, mas vencemos: o novo pix já tá na conta do estudante de baixa renda", disse.

"A evasão vira diploma, que no futuro vai virar emprego melhor, renda melhor, país melhor. O saldo é na conta do Brasil, porque educação é o pilar do progresso de qualquer país e a razão da minha luta. Todos ganhamos quando um jovem conclui os estudos", completou Amaral.

