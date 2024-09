Tabata Claudia Amaral de Pontes, nascida em São Paulo em 14 de novembro de 1993, é uma politóloga e ativista pela educação, atualmente deputada federal pelo estado de São Paulo, filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Crescida na Vila Missionária, uma comunidade da Zona Sul de São Paulo, Tabata vem de uma família de classe trabalhadora, filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Nas eleições, terá o número 40 na urna. A vice dela é a professora Lúcia França (PSB).

Ela mantém um relacionamento com o atual prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB). O namoro foi usado pela candidata oponente, Marina Helena (Novo), que acusa Tabata de usar dinheiro público para financiar viagens de visitas ao namorado. Sua trajetória acadêmica é notável. Ela é graduada em Ciências Políticas pela Universidade Harvard, onde sua dissertação abordou reformas educacionais no Brasil, destacando a importância de acesso e qualidade na educação.

Em 2018, Tabata foi eleita deputada federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), sendo a sexta candidata mais votada no estado, com 264 mil votos. Em 2021, desfiliou-se do PDT e, meses depois, ingressou no PSB. Desde então, tem se destacado como uma voz influente no Congresso, cofundando o Movimento Mapa Educação e o Movimento Acredito, que buscam promover a educação de qualidade e a renovação política.

Na sua atuação parlamentar, Tabata é vice-líder de uma bancada que inclui PDT, PROS, AVANTE e PV. Ela integra comissões importantes, como a de Educação e a de Defesa dos Direitos da Mulher. Em 2019, idealizou o primeiro "gabinete itinerante" do Congresso, com o objetivo de levar formação política às comunidades, quebrando a barreira entre Brasília e o Brasil.

Tabata ganhou notoriedade internacional ao participar de encontros com figuras como o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e a ativista Malala Yousafzai. Em 2019, foi reconhecida pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Além de seu trabalho político, é colunista em veículos como a Folha de S.Paulo e o Nexo Jornal.

Em janeiro de 2024, lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, buscando implementar uma agenda política menos polarizada e focada em questões prioritárias para a cidade. Suas propostas incluem a melhoria da educação, a transparência na gestão pública e o fortalecimento da participação cidadã nas decisões políticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Com uma sólida formação e um histórico de ativismo social, Tabata Amaral conta com o apoio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). Sua visão é de um Brasil onde a educação seja a prioridade, e todos tenham acesso a oportunidades justas, principalmente com propostas que priorizam a educação na capital paulista.



Na corrida eleitoral de 2024, a candidata fez várias críticas e acusações ao candidato oponente do PRTB, Pablo Marçal, e ao atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).