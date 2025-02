Quaest: rejeição ao governo Lula ultrapassa 60% em Minas

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

A rejeição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou os 60% em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Minas, estado decisivo em eleições presidenciais, 63% dos eleitores desaprovam o governo Lula, um aumento de 16 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024. A aprovação caiu de 52% para 35%, queda de 17 pontos. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (26/2).

Para os mineiros, o problema mais grave do estado é a saúde (29%), seguido pela violência (15%), desemprego (8%) e educação (7%). Mais da metade (56%) dos entrevistados em Minas avaliam que o governo federal dá pouca atenção ao estado, enquanto 23% afirmam que o Executivo não dá nenhuma atenção. Os que avaliam de forma positiva somam 15%.

Entre os mineiros, o governador Romeu Zema (Novo) é a opção mais mencionada caso Jair Bolsonaro (PL) - que está inelegível- não se candidate, com 21% das intenções de voto. Caso Zema e Lula se enfrentassem em um segundo turno, 52% dos votos em Minas seriam do governador mineiro, enquanto o atual mandatário receberia 33% das urnas e 13% estariam indecisos.

O cantor Gusttavo Lima (sem partido), que anunciou uma possível candidatura no ano passado, também foi cotado pelos mineiros na disputa em um segundo turno contra Lula. Lima receberia, caso as eleições fossem hoje, 43% dos votos contra 37% de Lula, enquanto 18% dos eleitores estariam indecisos. Gusttavo Lima é mineiro de Presidente Olegário, no Alto Paranaíba.

Em São Paulo, 69% dos eleitores desaprovam o governo Lula, um aumento de 14 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024, quando a desaprovação era de 55%. A aprovação caiu de 43% para 29% no período. No Rio de Janeiro, 64% dos eleitores reprovam a gestão do presidente, contra 35% que aprovam.

O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro em oito estados que representam 62% do eleitorado brasileiro: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O nível de confiança é de 95%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Veja os números em Minas:

Desaprovam:

Dez/2024: 47%

Fev/2025: 63%

Aprovam:

Dez/2024: 52%

Fev/2025: 35%

Fonte: Quaest