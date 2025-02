Bolsonaro diz que Carlos e Michelle não se falam: 'problema de ciúme'

Jair Bolsonaro (PL) revelou que o seu filho, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), não conversa com Michelle Bolsonaro (PL) e afirmou que pode ser "algum problema de ciúme".

"Tem um filho meu que não fala com ela. É o Carlos. A Michelle tem seu gênio, mas não sei. Eles não se falam. Tem uma questão lá atrás", afirmou o presidente em entrevista para Léo Dias, pontuando que talvez fosse ciúmes do vereador com a ex-primeira-dama.

Bolsonaro também afirmou que tem dificuldade em demonstrar afeto com seus quatro filhos homens e que nunca disse 'eu te amo' para nenhum deles.

"Eu nunca dei um beijo em um filho meu homem. Alguma vez eu falei "eu te amo" para você?", questionou o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Que aproveitou para entrar e dar um beijo em seu pai.

Bolsonaro foi questionado sobre ter se casado em três oportunidades e se dizer conservador. Todas as ex-esposas estão vivas.

"Eu só tive dois casamentos. A segunda foi uma união estável. Acontece, não entro em detalhes quem por ventura errou, não deu para consertar e houve separação. Tive três filhos, depois um garoto e estou há 19 anos com a Michelle", afirmou.