Bolsonaro quer Paulo Guedes concorrendo ao Senado por Minas Gerais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (25/2) que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, pode ser o seu candidato ao Senado por Minas Gerais. Bolsonaro disse que Minas Gerais não tem bons nomes para o cargo.

"Gostaria que o Paulo Guedes fosse candidato a senador por Minas Gerais", disse em entrevista a Léo Dias.

Nascido e morador do Rio de Janeiro, Guedes passou a infância e a juventude em Belo Horizonte, onde se formou em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Além do ex-ministro, um dos principais nomes da base bolsonarista cotados para concorrer ao cargo é o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que pode disputar a reeleição.

O ex-presidente afirmou que está apalavrado com o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e que indicará os postulantes aos cargos na Casa.

Apesar de ainda não ter definido todos os nomes, Bolsonaro afirmou que três membros do clã deverão ter seus nomes nas urnas: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) por Brasília, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por São Paulo e o já senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) é apontado pelo ex-presidente como um possível nome, mas afirmou que a decisão cabe a ele. Caso aceite concorrer ao Legislativo, Freitas terá que respeitar o prazo de descompatibilidade do cargo de governador.

Caso consiga obter uma maioria de apoiadores no Senado, Bolsonaro poderá pautar questões que lhe são caras, como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Para isso, é necessário, entre outras questões, o voto favorável de dois terços dos parlamentares.