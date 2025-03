Janones: ‘Não podemos nos dar ao luxo de nos distrair com o Oscar’

O deputado federal André Janones (Avante) disse, na noite deste domingo (2/3), que a militância não pode se distrair com o Oscar. Deve aproveitar o momento de repercussão gerado pelo filme ‘Ainda estou aqui’, de Walter Salles, para dar visibilidade aos crimes cometidos pelos torturadores do ex-deputado Rubens Paiva e de outras vítimas da ditadura.





Na postagem feita no antigo Twitter, Janones ainda pediu para que mostrem a ligação destes torturadores com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que já exaltou militares com participação comprovada na repressão, como o coronel do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra.

“O povo pode e DEVE se distrair com a festa do Oscar (eles merecem). Já nos (a militância), não podemos nos dar a esse luxo! Aproveitem o momento pra dar visibilidade aos crimes que esses ratos nazistas desgraçados praticaram contra Rubens Paiva e outras vítimas da ditaduras. Mostrem a ligação desses vermes com o também assassino Jair Bolsonaro. Não existe trégua na luta contra os neonazistas! Só assim venceremos! É GUERRA!”, afirmou.