Podcast: Legislativo em ritmo de carnaval e uma luta contra o esquecimento

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (28/2) fala sobre a semana na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); comenta as mudanças no governo estadual e a aprovação de Romeu Zema (Novo); e repercute a reportagem especial sobre a luta de uma família belo-horizontina pela memória de uma vítima da ditadura militar.

O programa foi apresentado pelos repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Ana Mendonça, Bernardo Estillac e Bruno Nogueira e teve participação especial da repórter de Gerais Mariana Costa para comentar sua matéria especial na semana. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no canal do YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

No primeiro bloco, os jornalistas comentaram a semana pré-carnavalesca na Câmara Municipal de Belo Horizonte e na Assembleia. Na capital mineira, vereadores definiram relatoria e presidência da comissão especial para criação do novo contrato de ônibus em BH. Já os deputados estaduais aprovaram em primeiro turno a criação da agência reguladora das concessões do estado.

No bloco seguinte, o tema foi a mudança nas secretarias do governo estadual e a aprovação de Romeu Zema à frente de Minas Gerais. A divisão da direita mineira na confusão sobre a manifestação "Fora Lula" em BH também foi discutida.

O último bloco foi dedicado à discussão da matéria com a história de família belo-horizontina que ainda busca a certidão de óbito para desaparecido da Ditadura Militar. Na esteira do sucesso do filme “Ainda estou aqui”, os jornalistas debateram o impacto da obra no Judiciário brasileiro.