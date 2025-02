Álvaro Damião sobre Fuad: ‘Quem dá prazo para a saúde é o médico’

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, falou sobre a saúde de Fuad Noman (PSD) durante a inauguração da nova Praça da Independência, onde antes ficava o anexo do Conjunto Sulacap-Sulamérica, na Avenida Afonso Pena, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo ele, ainda não há previsão para a alta do prefeito reeleito da capital.

“Quem dá prazo para a saúde, para o prefeito voltar para os trabalhos e para casa é o médico. E e o Dr. Enaldo, pelo que me consta até agora, não deu prazo nenhum, não falou de quando isso vai acontecer. A gente torce, peço a Deus todos os dias, para que seja o mais breve possível”, declarou Damião.

O prefeito em exercício ainda falou sobre a previsão de indicação de um secretário para a nova regional que se chamará Hipercentro. A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou em dezembro a reforma administrativa que institui quatro novas secretarias e a nova regional. Hoje, Belo Horizonte é dividida em nove administrações, mas o novo documento propõe a criação da Regional do Hipercentro, atualmente pertencente à Região Centro-Sul.

“A gente já tem alguns nomes, só que eu estou aguardando um pouco. Eu respeito demais o carinho que eu tenho com Fuad e a gente está esperando a volta do prefeito para que ele possa anunciar o secretariado que ele gostaria que assumisse a pasta. Ainda está dentro do prazo, vamos aguardar, torcer e pedir a Deus todos os dias”, disse Damião.

Sequência de internações



Em 17 de fevereiro, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, teve o atestado médico renovado por mais 15 dias. Essa é quarta licença concedida ao chefe do Executivo da capital desde janeiro, quando ele foi internado em uma unidade do hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de BH, para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda.

Com o atestado, Fuad deve completar 60 dias afastado da administração municipal. Esta é a quarta internação do prefeito de BH desde 23 de novembro do ano passado, e a mais extensa. Ao longo do período, ele precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.