Damião centraliza comunicação e avança com reforma na PBH

Desde que assumiu interinamente a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Álvaro Damião (União) tem conduzido mudanças na administração municipal. Uma das principais medidas foi a centralização da comunicação das secretarias e autarquias no gabinete do prefeito, substituindo o modelo descentralizado adotado até então.

A decisão, publicada no Diário Oficial do Município, transfere para o gabinete a responsabilidade sobre o atendimento à imprensa.

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (17/2), Damião afirmou que as mudanças fazem parte da reforma administrativa planejada por Fuad Noman (PSD) e visam modernizar a gestão municipal. "Essas mudanças já estavam nos planos do Fuad para o próximo mandato. Uma das ideias dele era justamente aproximar a comunicação da prefeitura ao gabinete. Era um desejo dele", afirmou o prefeito em exercício.

A medida impacta diretamente secretarias como Planejamento e Gestão; e Esportes e Lazer; além de autarquias como a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap); e a Controladoria-Geral do Município.

Antes, a Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social intermediava esse contato, mas, com a mudança, todas as decisões passam a ser submetidas diretamente ao gabinete do prefeito.

Apesar de a mudança estar sendo implementada sob a gestão de Damião, integrantes do governo afirmam que a decisão foi planejada ainda em 2023 por Fuad Noman, que segue afastado para tratamento de saúde. Durante a coletiva, Damião disse que vai esperar que o titular retorne "em breve". "Ele tem um corpo médico muito capacitado. O foco agora é garantir que tenha uma recuperação tranquila. Trabalhar será a segunda parte. Primeiro, ele precisa voltar para casa e recuperar sua saúde", declarou.

Diferentemente de outras internações, em que continuou trabalhando do hospital, dessa vez Fuad optou por tirar licença médica. "Ele estava misturando a agenda política com a recuperação", disse Damião. "Agora não. Ele tem a tranquilidade de saber que pode focar no tratamento, porque estamos cuidando da cidade da forma que ele faria."

Fuad está internado há 42 dias. Diagnosticado com pneumonia no início do ano, o prefeito segue em tratamento. O último boletim médico, divulgado nessa sexta-feira (14/2), indicou evolução positiva, com a conclusão do segundo ciclo de manutenção bimestral do anticorpo monoclonal, parte do tratamento previamente programado. O texto ainda destacou a progressão no desmame da ventilação mecânica e da assistência suplementar de oxigênio.

A partir de agora, boletins médicos serão divulgados às segundas e quintas-feiras, com exceção de casos de intercorrências.

Reforma administrativa em andamento

A centralização da comunicação ocorre paralelamente à implementação da reforma administrativa, idealizada por Fuad Noman e aprovada pela Câmara Municipal em dezembro. A reestruturação inclui a criação de novas secretarias e cargos, além de mudanças na organização das regionais da cidade.

Dentre as principais alterações, estão as seguintes secretarias:

Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional – responsável por programas de combate à fome e incentivo à alimentação saudável.

Secretaria de Mobilidade Urbana – concentrará ações voltadas ao transporte público e ao planejamento viário.

Secretaria de Administração Logística e Patrimonial – cuidará da gestão interna da prefeitura, incluindo contratos e patrimônio público.

Secretaria-Geral – atuará na articulação entre os diferentes órgãos da administração.

Além das novas secretarias, foram criadas duas coordenadorias:

Coordenadoria de Vilas e Favelas – com foco na regularização fundiária e urbanização dessas áreas.

Coordenadoria de Mudanças Climáticas – voltada para políticas ambientais e de sustentabilidade.

Outra mudança relevante é a criação da Regional Hipercentro, desmembrada da Regional Centro-Sul. A nova estrutura será responsável pela gestão da região mais movimentada da cidade, com demandas específicas de mobilidade, segurança e infraestrutura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A reforma prevê um impacto financeiro de R$ 49,9 milhões anuais, principalmente devido à criação de cerca de 100 novos cargos. Segundo Damião, as mudanças têm como objetivo modernizar a gestão municipal e aprimorar a prestação de serviços.