Evento de Lula com o MST em Minas deve reunir 6 mil pessoas

Aproximadamente seis mil pessoas são aguardadas em Campo do Meio, na região Sul de Minas Gerais, para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (7/3). O presidente vai participar de uma cerimônia no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST) para oficializar entregas do programa Terra da Gente.

O MST - que produz arroz, feijão, carne, hortaliças e outros itens - vai oferecer refeições gratuitas para todos os presentes. Está prevista a entrega de mais de 12 mil lotes em 138 assentamentos, totalizando mais de 385 mil hectares em 24 estados.

O petista deve também assinar os decretos de desapropriação por interesse social, portaria de criação de projetos de assentamento, contrato de renegociação de dívidas por meio do Desenrola Rural com assentados da reforma agrária, além de entregas do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), de Títulos de Domínio e outros.

É a primeira vinda de Lula a Minas Gerais neste ano e também é a primeira visita a um assentamento do movimento neste mandato. A antiga usina de Ariadnópolis está ocupada desde 1998 por cerca de 500 famílias que produzem diversos alimentos no local.

No final de janeiro deste ano, o petista afirmou que este 2025 será o "ano da colheita". O desejo do presidente tem como intuito melhorar a impopularidade do governo federal, registrada nas últimas pesquisas, atribuída, entre outras coisas, ao aumento dos preços dos alimentos, visando a eleição de 2026.