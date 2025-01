'Não vai haver os fiscais do Lula', diz ministro sobre preço de alimentos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira (24/1) que o governo federal está monitorando os preços dos alimentos no mercado interno e no exterior e que pode reduzir alíquotas de importação para ajudar a baratear os produtos.

"Todo aquele produto que estiver com o preço interno maior do que o preço externo, nós vamos atuar de imediato, por exemplo, na alíquota de importação", afirmou o ministro, durante entrevista a jornalistas.

Rui Costa descartou a adoção de medidas heterodoxas para conter o preço dos alimentos, citando em particular subsídios, tabelamento, entre outras medidas. Disse que não haverá os "fiscais do Lula", em referência aos "fiscais do Sarney", dos anos 1980.

A fala do ministro aconteceu após reunião nesta sexta-feira entre o presidente Lula e ministros sobre propostas para baratear o preço dos alimentos, tema que se tornou prioridade para o governo federal neste início de ano.

Rui estava acompanhado dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Também participaram da reunião Fernando Haddad (Fazenda), Esther Dweck (Gestão) e o diretor-presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). O encontro durou cerca de três horas.

Havia a expectativa ao longo da semana de que o governo Lula apresentasse um pacote de medidas para segurar a inflação dos alimentos, em particular após pedidos do próprio mandatário, falas públicas de Rui Costa e uma série de reuniões para discutir o tema.

O governo Lula, no entanto, informou que vai trabalhar para intensificar iniciativas de estímulo à produção agrícola já existentes, em particular aquelas destinadas aos produtos que compõem a cesta básica.

"Presidente foi apresentado algumas sugestões. Mas eu diria que o carro-chefe, para resumir, é que o presidente pediu para que deem uma lente de aumento, foco maior, na hora da definição de políticas públicas já existentes", afirmou Rui Costa.

"Que esses estímulos sejam mais concentrados, foco maior, nos produtos que fazem parte da cesta básica", completou.

Entre as iniciativas a curto prazo, Rui Costa apenas mencionou mudanças nas regras de vale-alimentação e vale-refeição, como haviam sido divulgadas por Fernando Haddad. O chefe da equipe econômica vai apresentar nos próximos dias uma análise ao Palácio do Planalto.

O ministro da Casa Civil disse que o "custo de intermediação desses benefícios está alto" e quer que o valor chegue integralmente ao trabalhador.

Lula já havia cobrado duramente os seus ministros durante reunião nessa segunda-feira (20/1) para que apresentassem medidas para conter a inflação dos alimentos. As cobranças foram direcionadas principalmente a Paulo Teixeira e Fávaro.

A inflação dos alimentos se tornou um ponto de desgaste para o governo Lula nos últimos meses. A primeira semana com foco nessa questão, no entanto, acabou marcada por ruídos com o mercado e também por críticas ao governo nas redes sociais. O governo então passou a agir para reverter desgastes e cobrou integrantes da Esplanada para que não vazem medidas sem terem sido aprovadas.

O primeiro ruído aconteceu quando o ministro Rui Costa disse que o governo vai buscar um "conjunto de intervenções" para baratear o preço dos alimentos. Ele afirmou ainda que recebeu sugestões de associação de supermercados e que deve acatá-las, mas sem detalhar as medidas.

"No final do ano passado, [Lula] fez reunião com redes de supermercado e eles sugeriram algumas medidas. Vamos implementá-las agora no primeiro bimestre. A partir dessas reuniões, ouvindo produtores, buscar medidas que consigam reduzir preço dos alimentos", disse.

A palavra "intervenção" costuma ser associada a medidas como tabelamento e controle de preços, por isso houve reação do mercado. Rui Costa então concedeu entrevista para esclarecer e sugeriu a todos trocar a palavra "intervenção" por "medidas" para evitar ruídos de comunicação.