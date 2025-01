Vereador do PL quer proibir shows com ‘conteúdo sexual’ em BH

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

Antes mesmo do início dos trabalhos na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), o vereador Vile Santos (PL) já entregou um projeto de lei à Casa, nesta sexta-feira (24/1), para proibir a contratação de apresentações culturais que exponham conteúdo sexual explícito, apologia ao tráfico de drogas, facções criminosas, violência e “práticas ilegais”.

O parlamentar argumentou no texto que “eventos que exaltam comportamentos ilegais ou violentos podem contribuir para a normalização dessas práticas na sociedade, especialmente entre os jovens, grupo mais vulnerável à influência de conteúdos que romantizam o crime". O documento proíbe não somente a realização desses shows por parte do Executivo, como também abarca convênios e financiamentos parciais de eventos culturais na capital.

Os parlamentares retomam as atividades na Câmara no dia 3 de fevereiro e não há previsão para que o projeto seja votado. No entanto, a pauta ideológica pode ser prioridade para membros da mesa diretora, que são aliados de Vile, como Flávia Borja (DC), a segunda vice-presidente da Casa; e Pablo Almeida (PL), secretário-geral desta legislatura.

