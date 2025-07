Presidiário morre enforcado dentro da cela no interior de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais uma morte dentro de um presídio mineiro. Dessa vez, ocorreu na Penitenciária Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), Região do Alto Paranaíba. A vítima é Cristiano Severino, de 52 anos, que foi enforcado. Ele estava com um lençol no pescoço, que foi usado como corda.

O alerta foi dado por outros detentos que estavam na cela. A forma como ocorreu a morte e o enforcamento ainda não foi informada nem pela direção do presídio e nem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Cristiano era natural de Catalão, em Goiás, e era morados de Monte Carmelo, também no Alto Paranaíba, até ser preso em flagrante e cumprir pena em regime fechado por homicídio.

O detento foi admitido na penitenciária em 31 de outubro de 2024 e tinha registro de passagem pelo sistema prisional desde 2018.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Sejusp, “a direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. No curso das investigações internas, os presos da cela serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar da unidade prisional. As investigações criminais são de responsabilidade da Polícia Civil.”