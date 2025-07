Detento foge de presídio no Sul de MG e PM usa até helicóptero nas buscas

O detento Robert Slater Salles de Oliveira, de 21 anos, fugiu do Presídio de Itajubá na tarde dessa terça-feira (1º/7). A Polícia Militar faz as buscas para encontrar o foragido, com apoio do helicóptero Brave, de Poços de Caldas/MG.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), todas as providências foram adotadas pelo presídio em relação ao foragido. Ele trabalhava na horta da unidade, quando "conseguiu burlar a segurança e, após cortar o alambrado, atingiu a área externa, empreendendo fuga", cita a nota da Sejusp.

A PM foi quem avistou o homem, que estava com vestimentas semelhantes às utilizadas no sistema prisional, atravessando a rodovia e adentrando uma área de mata. A corporação ligou no presídio e foi informada que o homem tinha fugido.

Policiais penais iniciaram imediatamente as buscas imediatamente ao redor do presídio. Enquanto a PM iniciou buscas pelo restante da cidade.

Um vídeo que circula as redes sociais mostra o detento escondido em meio a escombros e policiais com armas apontadas para ele. Os policiais até atiram, mas o homem corre e consegue desviar e fugir novamente para a mata.

"O homem chegou a ser localizado nas imediações de um depósito de ferragens, mas, ao receber ordem de parada, desobedeceu e voltou a fugir. Em virtude dos militares terem observado que o preso mantinha algo em suas mãos e o direcionava para os militares, houve disparo de arma de fogo para conter a possível ameaça. As buscas continuam sendo realizadas para a captura do foragido", citou a PMMG, em nota.

A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar o que aconteceu. Robert tem passagens pelo sistema prisional desde 2022.

O detento estava no Presídio de Itajubá desde 23 de fevereiro de 2024. Ele tinha autorização para trabalhar na horta da unidade.

Quem tiver informações sobre o foragido pode denunciar de forma anônima pelo Disque Denúncia Unificado 181. A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto.

"A Polícia Militar reforça que todas as medidas operacionais estão sendo adotadas para garantir a rápida recaptura do indivíduo, reafirmando seu compromisso com a segurança e a tranquilidade da comunidade", completou a nota da PMMG.

*Nayara Andery/Especial ao EM