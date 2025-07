MG: PC intercepta em Itaúna 1,3 tonelada de drogas com destino à Grande BH

Dois homens, de 25 e 40 anos, foram presos em Itaúna (MG), na região Centro-Oeste do estado, depois de serem flagrados manuseando tabletes de maconha e os colocando no compartimento de carga de um caminhão. Mais de uma tonelada do entorpecente foi apreendida. As prisões aconteceram na última segunda-feira (30/6), mas foram divulgadas nesta quarta-feira (2/7) pela Polícia Civil.

Uma oficina mecânica, onde estariam as drogas, passou a ser monitorada no curso das investigações. Os policiais civis observaram que no local, além do veículo de carga, havia a movimentação suspeita de um carro.

A Polícia Civil disse que a droga seria enviada à Região Metropolitana de Belo Horizonte para posterior comercialização, mas não especificou se o destino final compreende uma ou mais cidades.

“No momento da abordagem, os policiais se depararam com os investigados utilizando ferramentas e desmontando partes de uma máquina, do tipo rolo compactador, a qual continha em sua estrutura fundos falsos previamente construídos para ocultar as drogas durante o transporte. Inclusive, grande parte dos entorpecentes já haviam sido retirados do interior do maquinário e colocados no compartimento de carga do caminhão”, informou a PCMG.

Em vistoria realizada no veículo, os policiais verificaram ainda as inconsistências nos números de identificação do caminhão, confirmando se tratar de um veículo clonado.

Apreensões

Os policiais apreenderam 1.884 barras de maconha prensada (totalizando 1.385 quilos), um caminhão, um carro, três celulares e uma placa clonada.

A dupla foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. As investigações prosseguem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia